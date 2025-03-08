Çumra\'dan Dünya Şampiyonu Halterciler

Konya'nın Çumra ilçesinde ortaokulda beden eğitimi öğretmeni tarafından fark edilen 15 yaşındaki kızlar Sudenaz Yılmaz ve Neriman Akbaş'ın yetenekleri başarı hikayesine dönüştü. Türkiye rekoru kıran gençler, milli sporcu olmayı ve dereceler elde etmeyi hedefliyor.

Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Sudenaz Yılmaz ile 15 yaşındaki Neriman Akbaş'ın ağırlık kaldırma yetenekleri ortaokul döneminde beden eğitimi öğretmenleri tarafından fark edildi. Bir süre okulun spor salonunda deneme yapan kız arkadaşlar, daha sonra halteri severek bu branşta devam etti. Eğitimlerine Konya'da Spor Lisesinde devam eden arkadaşlar, çok çalışarak okullar arası, ferdi ve kulüplerde Türkiye şampiyonlukları elde etti. Sudenaz ve Neriman geçen yıl milli takıma girerken, U15 Avrupa Şampiyonası için de hazırlanıyorlar. Sudenaz Yılmaz'a ise Peru'da Nisan ayı sonunda düzenlenecek olan Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası için milli takım kampına davet geldi.

"Çumra gibi bir ilçede yetiştim, gözümü Avrupa ve dünyaya diktim"

En büyük hedefinin milli sporcu olmak olduğunu ifade eden Sudenaz Yılmaz, "Çumra gibi bir ilçede yetiştim, Konya'ya geldim buradan da Avrupa ve dünyaya gözümü diktim. Orada da diğer derecelerimi başlatacağım. Haltere başlayalı 4 buçuk sene oldu. Pandemi döneminde 5. sınıfta başladım. Çumra Merkez Atatürk Ortaokulunda bu spora başladık. Bu sporu daha önce hiç düşünmüyordum. Beden eğitimi öğretmenimiz bizi teşvik etti, salona götürdü. Ben orada halter kaldırmaya başladım. 4,5 senedir de bu sporu yapıyorum. Yavaş yavaş dereceler elde etmeye başladım. 4 Türkiye şampiyonluğum var, 3 Türkiye ikinciliğim, Konya'da birçok derecem var. +81 sikletinde 85 kiloda Türkiye Avrupa rekoru kırdım. Silkmede 104 kilo Türkiye Avrupa rekoru kırdım, totalde de Türkiye Avrupa rekoru kırdım ve onun dışında Peru Lima'daki Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası için milli takım kampına seçildim. Oraya gideceğim, çalışmalarıma devam ediyorum. Türkiye Şampiyonası Bolu'da olmuştu. Bolu'da koparmada 74 kilo koparma yapmıştım. 89 kilo da silkme yapmıştım ve birinci olmuştum. Ankara'da 85 kilo koparma yaptım gençler yarışmasıydı. Silkmede de 104 yaptım Türkiye Avrupa rekoruydu. Totalde de, koparmada da, silkmede de. U15'de Polonya'da Avrupa Şampiyonası var oraya gideceğim. Benim en büyük hedefim milli sporcu olmak" dedi.

Çevreden tepkilere aldırış etmeden hedefinde ilerlediğini anlatan Yılmaz, "Çumra'da halter ne alaka demişlerdi. Hiç kimse halter yapmamı istemedi. Ailem yardımcı oldu, antrenörüm Ahmet Gülcan sayesinde buralara kadar geldim. Hocam bizi çalıştırıyor, hedefim 2026 gençlik olimpiyat oyunları" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'ya gidince şampiyonluk hedefliyorum"

Halterci Neriman Akbaş da, "Hocamızla okulda tanıştıktan sonra halter öğrenmek istedim. Girdim 3 sene yaptım. Sonra ailem karşı çıktı, 1 sene bırakmak zorunda kaldım. Sonra uğraşlarla ailemi ikna ettikten sonra tekrardan başladım. Bu sporda 6. senedeyim. Türkiye derecelerimiz var, Türkiye ikincilik derecelerim var. Şimdi Avrupa'ya hazırlanıyoruz. İnşallah bayrağımızı göstermeyi çok isterim. Avrupa'ya gidince şampiyonluk hedefliyorum. 81 kiloda 2 kez Türkiye birinciliği, 3 kez Türkiye ikinciliği derecesi yaptım" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz Avrupa'ya açılmak"

Beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Ahmet Gülcan ise "Beden eğitimi dersinde dersimiz halter idi, öğrencilerle halter konusunu işliyorduk. Sudenaz'ın ve Neriman'ın haltere biraz daha ilgi duyduğunu gördüm ve kilo kaldırmayı denettirdim ve başarılı oldular. O şekilde haltere başladılar. Şu anda Türkiye ve Avrupa rekorları bizde, Sudenaz'ın. Hedefimiz; 2026 yılında Gençlik Olimpiyatları'nda madalya almak, Avrupa'ya açılmak, bayrağımızı göndere çektirmek. Türkiye'mizi, vatanımızı, milletimizi temsil etmek. Önce dünya şampiyonamız var Peru'da düzenlenecek. 2 ay sonra da Polonya'da Avrupa şampiyonamız var" dedi.

Çocuğunun başarısının gurur verici olduğunu belirten Sudenaz Yılmaz'ın annesi Yasemin Yılmaz da, Sudenaz'ın Peru'da düzenlenecek olan Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası için milli takım kampına davet edilmesinin kendilerini çok duygulandırdığını söyledi. - KONYA