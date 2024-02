Spor

- Cüneyt Biçer: " Altay, büyük bir camia"

İZMİR - Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, Göztepe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Altay Kulübü büyük bir camia her zaman büyüklüğünü her şartta her yerde gösterecektir" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Altay, konuk olduğu Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, "Oyunun geneline baktığınızda başlangıcından itibaren iki tane şanssız durumumuz var esasında. Biri hafta içinde konuştuğumuz golü yemeyle ilgili nereden gol yiyebiliriz dediğimiz iki pozisyonda da gol yedik. Bunun da bir tanesi çok şanssız bir şekilde ilk yarının uzatmalarında oldu. Oyuna oraya kadar savunma pozisyona doğru yerleşip oynamaya çalıştık. Hızlı hücumlarla çıkmak için planlar yapmıştık. Tabii ilk yarının uzatma dakikalarında da gol yiyince oyun belirli noktada bizim kırılma noktalarımızdan bir tanesine geldi ama şöyle bakmak lazım. Ondan sonraki ikinci devrenin içerisinde ardına gelen gol 90+'larda bir gol yedik. Genel anlamda baktığınızda genç bir takımız tecrübelilerle tecrübesiz oyuncularımızın da olduğu iki kalecimiz 17-18 yaşında böyle bir ortamın içerisindeyiz. İkinci kalecimiz ilk maçını oynadı. Altay kulübünün içerisinde bulunduğu durumdan yola çıkarsak bu çocukların gösterdiği mücadele bu kulüp içerisinde her zaman varoluş mücadelesinde daha önce de yaşanmıştır, olmuştur. Biz var olacağız, biz var olmak için her zaman savaşacağız. Altay Kulübü büyük bir camia her zaman büyüklüğünü her şartta her yerde gösterecektir. Temelinde bu var. 13 maçlık bir serüven daha var. Ligin sonuna kadar olabildiğimiz en iyi yerde, en üst noktada olmak için gayret göstereceğiz ve inanıyorum ki biz belirli bir noktada ligin yukarı adımını bitirebildiğimiz en iyi yerdeki yukarı adımını atmaya çocuklarla başaracağız. Bu kulüp bir şekilde 110 yıldır büyük olarak kaldı ve büyüyor. Her seferinde de devam da edecek. Elimizden gelenle büyüklüğünü devam ettirmeye çalışacağız. Ama oyuncularıma gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederim. İleriki günlerde daha iyi oyunlar oynayacaklarını gösterdiler" ifadelerini kullandı.