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Curling 2. Lig Müsabakaları sona erdi - Son Dakika

Curling 2. Lig Müsabakaları sona erdi

07.02.2022 11:16
Curling 2. Lig Müsabakaları sona erdi

Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen 2021-2022 sezonu Curling 2. Lig'den 1. Lige yükselme Müsabakaları yapıldı.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen 2021-2022 sezonu Curling 2. Lig'den 1. Lige yükselme Müsabakaları yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Piyango Curling Salonu'nda düzenlenen Curling 2. Lig maçları sonuna 1. Lige yükselen takımlar belli oldu.

Müsabakalara 6 il, 18 Kulüp, 28 Takım ve 100 sporcu katılırken, 1. Lige yükselme karşılaşmaları oldukça çekişmeli geçti.

Kadınlarda Çelebispor ile Tekirdağ, Erkeklerde Erzurum BŞB Gençlik Spor ile Palandöken G. SK, 1. Lige yükseldi.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Başkan Vekilleri Ahmet Çelebi, Murat Akın, yönetim kurulu üyeleri Güngör Şenses, Erdal Karahan, Taner Şancı, Tuğrulhan Şam, Mehmet Gültekin ile Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz ile Curling İl Temsilcisi Resul Çelebi tarafından verildi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, 2. Lig müsabakalarına katılan illere, kulüplere ve takımlara teşekkür ederek, 1. Lige yükselen takımları kutladı.

Federasyon Başkanı Şebin, "Federasyonumuz 2021-2022 Sezonu Türkiye Curling 2. Lig Müsabakaları 1-6 Şubat 2022 tarihlerinde Erzurum Curling Salonunda yapıldı. Erzurum Valimiz Okay Memiş öncülüğünde bize her zaman destek olan İl Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a teşekkür ediyorum. 1. Lige yükselen takımlarımıza 1. Ligde başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM

Curling 2. Lig Müsabakaları sona erdi
Curling 2. Lig Müsabakaları sona erdi
Curling 2. Lig Müsabakaları sona erdi

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gençlik, Türkiye, Erzurum, Curling, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Curling 2. Lig Müsabakaları sona erdi - Son Dakika Spor


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