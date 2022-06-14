Curry'nin inanması güç rekoru sona erdi! 233 maç sonra üçlük isabeti bulamadan maç tamamladı - Son Dakika
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Curry'nin inanması güç rekoru sona erdi! 233 maç sonra üçlük isabeti bulamadan maç tamamladı

14.06.2022 09:20
Curry'nin inanması güç rekoru sona erdi! 233 maç sonra üçlük isabeti bulamadan maç tamamladı

Basketbol tarihinin en iyi şutörlerinden biri olarak adlandırılan 34 yaşındaki ABD'li yıldız Stephen Curry'nin 233 maçtır üçlük isabeti bulma serisi sona erdi. Tam 4 yıl sonra sona eren bu rekorla, NBA tarihinin de en uzun serisi sona ermiş oldu.

NBA'in tartışmasız en iyi şutörlerinden biri olan Curry, final serisinin 5. maçında üçlük isabeti bulamayınca NBA tarihinin en uzun serisi sona ermiş oldu. Yıldız basketbolcu tam 4 yıl sonra bir maçı üçlük atmadan tamamladı.

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SERİDE WARRİORS ÖNDE

NBA finalinde Golden State Warriors, Boston Celtics'i 104-94 yendi seride 3-2 öne geçti. Warriors, bir galibiyet aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Golden State'te Andrew Wiggins 26, Klay Thompson ise 21 sayı kaydetti.

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