Çuvalla parayı gözden çıkardılar! Real Madrid'e ikinci Türk - Son Dakika
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Çuvalla parayı gözden çıkardılar! Real Madrid'e ikinci Türk

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Dünya devi Real Madrid, Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan için 10 milyon euroyu gözden çıkardı. Daha önce Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer eden Real Madrid, genç yıldız için Türkiye'nin yolunu tutmaya hazırlanıyor. İddialara göre, Real Madrid, Thibaut Courtois'nın yerine uzun vadeli bir kaleci arayışında olduğu için 19 yaşındaki Çevikkan ile ilgileniyor.

29.01.2025 08:01  Güncelleme: 08:16
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Daha önce Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer eden dünya devi Real Madrid'in Trabzonspor'da forma giyen Onuralp Çevikkan ile de ilgilendiği iddia edildi. Real Madrid'in bu transfer için 10 milyon euroyu da gözden çıkardığı öne sürüldü.

2006 DOĞUMLU

Trabzonspor'da forma giyen 19 yaşındaki genç kaleci için dünya devi Real Madrid'in radarına girdi. Daha önce Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer eden Rela Madrid'in Arda'nın yanına bir Türk'ü daha transfer etmek istediği iddia edildi. İspanya'nın en ünlü gazetelerinden AS Gazetesi'nin haberine göre Real Madrid, Thibaut Courtois'nın yerine uzun vadeli bir kaleci arayışında olduğu için Trabzonspor'dan 19 yaşındaki Onuralp Çevikkan ile ilgileniyor.

10 MİLYON EURO TEKLİF

Real Madrid'in 19 yaşındaki file bekçisi için bordo mavililere 10 milyon euro bonservis bedeli teklif edildiği yazıldı. 2023 yılında Altınordu'dan 700.000 bin euro bonservis bedeli ile Trabzonspor'a transfer olan Onuralp Çevikkan'ın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ONURALP ÇEVİKKAN KİMDİR?

2 Ocak 2006'da İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya gelmiştir. Futbol yaşantısına 2016 yılında Altınordu'da başlamış olup, 2022 yılında yine aynı kulüpte kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesine imza atmıştır. 2023 yılında Altınordu'dan 700.000 bin Euro bonservis bedeli ile Trabonspor'a transfer olan Onuralp Çevikkan'ın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Onuralp Çevikkan bu sezon U19 Süper Lig ve UEFA Gençlik Ligi'nde 4 maçta forma giydi.

Çuvalla parayı gözden çıkardılar! Real Madrid'e ikinci Türk
Çuvalla parayı gözden çıkardılar! Real Madrid\'e ikinci Türk

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Son Dakika Spor Çuvalla parayı gözden çıkardılar! Real Madrid'e ikinci Türk - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Osman Koca:
    sondakika.com un yalan haberi.yarın benide yazarlar :) 10 1 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    arda gülerin takım arkadaşından harika pas, bravo arda... durum artık tam olarak bu oldu. hergun arda haberi yapmak için para mı alıyorsunuz? 3 3 Yanıtla
  • Ali :
    Evet cuvalla Para Hepsi 5 lik. 4 2 Yanıtla
  • Osman Zyrk:
    ?????? 2 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    2.cöp yani 0 0 Yanıtla
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