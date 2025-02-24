Dadaş Sporcularından Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Başarı - Son Dakika
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Dadaş Sporcularından Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Başarı

Dadaş Sporcularından Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Başarı

Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Erzurum Kick Boks takımı iki Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik ve bir de üçüncülük derecesi elde etti. Antrenör Emre Şahin, başarıdan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

24.02.2025 11:55  Güncelleme: 11:57
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Milli takım ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kick Boks Antrenörü Emre Şahin ile antrenörler Sibel Pirioğlu ve Vedat Ağyürek yönetiminde Eskişehir'de yapılan Okul Sporları Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katılan Dadaş sporcular iki Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik bir de üçüncülük derecesi kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları 2024-2025 sezonu Kick Boks Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de yapıldı.

19-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Eskişehir'de yapılan Okul Sporları Minikler ve Yıldızlar Kick Boks Türkiye Şampiyonasına Erzurum Kick Boks takımı 10 sporcu 3Antenör ile katıldı.

Milli takım ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kick Boks Antrenörü Emre Şahin ile antrenörler Sibel Pirioğlu ve Vedat Ağyürek nezaretinde tatamiye çıkan Dadaş sporcular iki Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik bir de üçüncülük derecesi kazandı.

Enes Atmaca 37 kiloda Yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, Nazlıcan Yavuç 32 kiloda yıldızlarda Türkiye şampiyonu olan bir diğer sporcu oldu. Emir Yiğit Çoraplı 47 kiloda minikler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Utku Görkem Yağar ise yıldızlar da üçüncü olma başarısı oldu.

Aynı zamanda Kick Boks Milli takım antrenörü olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kick Boks Antrenörü Emre Şahin, elde ettikleri başarılardan dolayı gurur duyduklarını belirterek sporcuları tebrik etti.

Şahin, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız, Mehmet Sekmen, Erzurumspor Başkanımız Ahmet Dal, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez, Kick boks il temsilcimiz Mesut Abuşoğlu ile bizlere dua eden sevenlerimize sonsuz teşekkür ederiz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dadaş Sporcularından Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Başarı - Son Dakika

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