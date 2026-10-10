Dağcılık Federasyonu 9. Mali Genel Kurulu Ankara'da toplandı, raporlar ibra edildi

Dağcılık Federasyonu 9. Mali Genel Kurulu Ankara'da toplandı, raporlar ibra edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Dağcılık Federasyonu 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde toplandı. Toplantıda yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları ibra edildi; mali ve idari konular görüşülerek gelecek dönem hedefleri değerlendirildi.
Türkiye Dağcılık Federasyonunun 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.
Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları ibra edildi.
Federasyonun mali ve idari konularının görüşüldüğü genel kurulda, gelecek dönemde yapılacak çalışmalar ve hedefler de değerlendirildi.
Genel kurul, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından delegelerin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA
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