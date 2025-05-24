Daha maç başlamadan olay! Vanspor\'a konaklayacak otel verilmedi

TFF 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Elazığspor ile karşılaşacak Vanspor büyük bir şok yaşadı. İki gün sonra oynanacak rövanş maçı için Elazığ'a giden Vanspor kafilesine kentte konaklayacak otel verilmedi.

KONAKLAYACAK YER VERİLMEDİ

26 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maç öncesi Vanspor, ilk maçı 4-1 kazanarak büyük bir avantaj elde etmişti. Ancak rövanş karşılaşması öncesi hazırlıklarını sürdüren takıma, Elazığ'da kalacak yer verilmedi.

''TÜM OTELLERLE GÖRÜŞTÜK AMA DÖNÜŞ ALAMADIK''

Cega Medya'ya konuşan Vanspor Başkanı Erol Temel, ''Tüm otellerle görüştük ama hiçbirinden olumlu dönüş alamadık. Otel yetkilileri, bazı resmi makamlardan konaklama yapılmaması yönünde talimat aldıklarını bize söylediler.'' dedi.

Vanspor'un Elazığ dışında kalması kesinleşirken, Diyarbakır'dan çok sayıda destek mesajı geldiğini belirten Temel, ''Amedspor Başkanı Burç Bey, eski başkan Aziz Bey ve birçok taraftar arayıp kapılarını açtıklarını söylediler. Ancak Diyarbakır'da konaklarsak binlerce taraftar toplanabilir. Bu da güvenlik riski yaratır endişesiyle Diyarbakır seçeneğini devre dışı bıraktık.'' ifadelerini kullandı.

Vanspor kafilesi, Elazığ yerine Bingöl'de konaklayacak. Başkan Temel, Bingöl'de kendilerini ağırlamak isteyen çok sayıda dostlarının olduğunu söyledi. TFF'nin talimatlarını hatırlatan Temel, ''Takımın maçın oynanacağı şehirde kalması gerekir. Aksi durumda maç ya seyircisiz ya da tarafsız sahada oynanmalı. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurumuzu yapacağız.'' diye konuştu.