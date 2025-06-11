Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor - Son Dakika
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Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor

Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor
11.06.2025 20:15
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17 Aralık 2024 tarihinde Adanaspor'u satın alan ancak takımı küme düşerek 2. Lig'in yolunu tutan Adanaspor'da Turuncu Beyazlılar Derneği bir açıklama yaparak Ergin Göleli'den kulübü satmasını istedi.

TFF 1. Lig'de hayal kırıklığı yaşayarak küme düşen Adanaspor'da kötü günler devam ediyor. Mali kriz nedeniyle takım otobüsünün satışa çıkarılmasının ardından taraftarlardan da kulübün sahibi olan Ergin Göleli'ye tepki geldi.

TARAFTARLAR KULÜBÜN SATILMASINI İSTİYORLAR

Adanaspor taraftarı olan Turuncu Beyazlılar Derneği, kulübü 17 Aralık 2024 tarihinde satın alan Ergin Göreli'nin görevi bırakmasını ve kulübü satışa çıkarmalarını istedi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Turuncu Beyazlılar Derneği, "Adanaspor'un devri elzemdir" diyerek 'Yıllar öncesinde Zümrüd-ü Anka misali küllerinden doğan Adanaspor'umuz, ne yazık ki bir kez daha çöküşün eşiğine gelmiş durumdadır. Altı aylık süreç içerisinde kulübümüzün; gerek futbolculara, gerek resmî makamlara, gerekse serbest piyasaya tahmin edilenden çok daha fazla borçlandırıldığı konuşulmaktadır. Bu durum, kulübün ticari itibarını ciddi anlamda zedelemiştir.

Kulübümüzün takım otobüsü haczedilmiş, birçok futbolcumuz alacaklarını alamadığı için FIFA'ya şikâyette bulunmuştur. Vaziyet, ne yazık ki kontrolden çıkmış; kulübün transfer ve puan silme cezaları alması beklenmektedir.

Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor

Sayın Başkan Ergin Göleli; yapmanız gereken, kulübü Adanaspor'a sahip çıkacak birine, haziran ayı bitmeden, hiçbir şarta bağlı kalmaksızın, borçlarına mahsup ederek devretmenizdir. Adanasporlular yeteri kadar umutsuz günler geçirmiştir.Adanaspor'un yaşaması için devir elzemdir. Adanaspor'u devralmaya hazır kişi ya da kişilerin olduğu bilinmektedir.

Daha fazla zaman kaybedilmeden, Adanaspor'un devri noktasında gerekli adımların atılmasını ve talip kişilerle masaya oturulmasını talep ediyoruz. Adanaspor camiasının kaybedecek tek bir günü bile yoktur!' ifadelerini kullandı.

KULÜBÜ ALALI DAHA 7 AY OLDU

Ergin Göleli, Adanaspor'u 19 yıllık sahibi Bayram Akgül'den 7 ay önce satın almış ve kulübü tekrar Süper Lig'e taşıyacağını dile getirmişti. Ancak Adanaspor tüm mücadelesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.

Adanaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor - Son Dakika

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