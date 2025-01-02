Dakar Rallisi 2025'te Suudi Arabistan'da Başlıyor - Son Dakika
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Dakar Rallisi 2025'te Suudi Arabistan'da Başlıyor

Dakar Rallisi 2025\'te Suudi Arabistan\'da Başlıyor

Dünyanın en zorlu motor sporları yarışı olan Dakar Rallisi, bu yıl 47. kez Suudi Arabistan'da yapılacak. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Carlos Sainz, Ford takımıyla yarışacak ve toplam 8 bin kilometrelik parkurda mücadele verecek.

02.01.2025 13:41  Güncelleme: 13:43
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DÜNYANIN en zorlu motor sporları yarışı olarak bilinen Dakar Rallisi yarın Suudi Arabistan'ın Bisha kentinde başlayacak. Bu yıl 5'inci kez Suudi Arabistan çöllerinde gerçekleşecek Dakar Rallisi'nde geçtiğimiz yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Carlos Sainz, bu kez Ford takımıyla yarışacak.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan 2025 Dakar Rallisi, bu yıl 47'nci kez düzenlenecek. Bu sene ralli kapsamında sürücüler Arap Yarımadası'nın kıyılarından kum tepelerine ve dağlarına uzanan birbirinden zorlu bölgeleri aşmaya çalışacak. 12 etaptan oluşan zorlu mücadele yarın açılış etabıyla başlayacak ve 17 Ocak'ta sona erecek.

Sürücülerin, kontrol noktalarına ve etap sonlarına ulaşmak için halka açık yollarda binlerce kilometre yol kat ettiği Dakar Rallisi bu yıl Shubaytah'ta sonlanacak. Toplam uzunluğu 8 bin kilometre olan rallinin 5 bin kilometresi zamana karşı yarışılan özel etaplardan oluşuyor.

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Geçtiğimiz yıl Dakar Rallisi'ni otomobil kategorisinde kazanan Carlos Sainz, 4'üncü kez şampiyonluğunu ilan etmişti. 2025'te beşinci farklı üreticiyle beşinci kez rekor bir galibiyet elde etmek için geri dönen 'El Matador' lakaplı Carlos Sainz, Bisha'dan Empty Quarter çölüne kadar uzanan 12 zamanlı özel etaptan oluşan 7 bin 759 kilometrelik rotada yolunu bulma mücadelesi verecek.

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2025'te de geçtiğimiz yılın başarısını tekrarlamayı hedeflediğini belirten Sainz, "Dakar Rallisi'ni kazanmak için iyi bir stratejiye sahip olmanız ve ayrıca diğerlerinden daha hızlı olmanız gerekir. Bu yüzden biz de her yıl üstüne koyarak 2025'te de aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacağız. Açıkçası yaşla birlikte, antrenman programımı uyarlamak zorunda kaldım. Profesyonellerden oluşan bir ekiple çalışıyorum ve beni çok iyi tanıyorlar. Gerçek şu ki gençken olduğumdan çok daha fazla fitness üzerinde çalışıyorum. Bu günlerde hazırlığımın aerobik kısmına daha fazla zaman ayırıyorum. Her zaman evde acı çekmeyi tercih ettiğimi söylerim, bu yüzden Dakar'da çok fazla acı çekmiyorum" diye konuştu.

Sainz'in yanı sıra, Dania Akeel, Toby Price, Lucas Moraes, Laila Sanz, Harith Noah, Tom Price, Nani Roma ve Red Bull KTM takımı pilotu Sam Sunderland gibi pilotlar da Dakar Rallisi'nde yarışacak.

Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Dünya, Spor, Ford, Son Dakika

Son Dakika Spor Dakar Rallisi 2025'te Suudi Arabistan'da Başlıyor - Son Dakika

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