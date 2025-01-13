Dakar Rallisi'nde 8. etap tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Dakar Rallisi'nde 8. etap tamamlandı

Henk Lategan ve Luciano Benavides, Dakar Rallisi'nin 8. etabında otomobil ve motosiklette zirveye ulaştı.

13.01.2025 17:17
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2025 Dakar Rallisi'nin 8. etabını, otomobil kategorisinde Güney Afrikalı Henk Lategan, motosiklet sınıfında Arjantinli Luciano Benavides zirvede tamamladı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi'nin 8. etabı, Al Duwadimi ile Riyad kentleri arasındaki 487 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

Otomobil sınıfında Toyota Gazoo ekibinden Henk Lategan, 4 saat 51 dakika 54 saniyeyle en iyi zamana imza atarak rallideki ikinci etap galibiyetini elde etti.

Güney Afrikalı Guy David Botterill (Toyota Gazoo), 1 dakika 47 saniye farkla ikinci, Fransız Mathieu Serradori (Century) ise liderin 4 dakika 4 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Genel klasmanda Lategan, 42 saat 5 dakika 2 saniyelik derecesiyle Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi'nin (Overdrive) 5 dakika 41 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

Motosiklette Benavides'ten ilk etap galibiyeti

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM ekibinden Luciano Benavides, 4 saat 50 dakika 46 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak ilk etap galibiyetine ulaştı.

Arjantinli sürücüyü, 2 dakika 8 saniye farkla Fransız Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda) ve 2 dakika 14 saniye geriden İspanyol Tosha Schareina (Monster Energy Honda) takip etti.

Etabı 7. sırada bitiren Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM), genel klasmanda 44 saat 26 dakika 52 saniyelik süresiyle Schareina'nın 11 dakika 3 saniye önünde zirvedeki yerini korudu.

Dakar Rallisi'nin 9. etabı, Riyad ile Haradh kentleri arasındaki 357 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 2025 Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Shubaytah kentinde son bulacak.

Kaynak: AA

Motosiklet, Otomobil, Riyad, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dakar Rallisi'nde 8. etap tamamlandı - Son Dakika

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