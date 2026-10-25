Dakar Rallisi'nin 2027 ayağı Suudi Arabistan yerine başka ülkede koşulacak

Dakar Rallisi'nin 2027 ayağı Suudi Arabistan yerine başka ülkede koşulacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Organizasyon, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle 2027 Dakar Rallisi'nin Suudi Arabistan'da yapılmayacağını açıkladı. 1-15 Ocak 2027'de planlanan yarış, ilerleyen bir tarihte duyurulacak başka lokasyonda koşulacak; Suudi Arabistan 2028'de 50. Dakar Rallisi'ne ev sahipliği yapacak.
2027 Dakar Rallisi, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmeyecek.
Organizasyondan yapılan açıklamada, 1-15 Ocak 2027 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan etkinliğin ilerleyen bir tarihte duyurulacak başka bir lokasyonda gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın 2028 yılında 50. düzenlenecek Dakar Rallisi'ne ev sahipliği yapacağı aktarıldı.
Kaynak: AA
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