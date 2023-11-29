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Galatasaray-Manchester United maçındaki penaltı pozisyonuna tepki yağıyor - Son Dakika

Galatasaray-Manchester United maçındaki penaltı pozisyonuna tepki yağıyor

Galatasaray, Manchester United ile oynadığı maçın 15. dakikasında McTominay'ın eline çarpan top sonrası penaltı bekledi. VAR'ın 1 dakika süren incelemesi sonrası oyun devam etmesi ise büyük tepki çekti.

29.11.2023 - 21:47,  Güncelleme: 21:50
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Temsilcimiz Galatasaray, Manchester United maçının 15. dakikasında McTominay'ın eline çarpan top sonrası penaltı bekledi. VAR'da incelenen pozisyonda "Devam" kararı çıktı.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Konuk takımda McTominay'ın eline çarpan top sonrası Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi, İspanyol hakem Sanchez oyunu devam ettirdi.

TEPKİ YAĞDI

VAR'ın yaklaşık olarak 1.5 dakika incelemesi sonrasında oyunun devam etmesine ise binlerce yorum yapıldı.

Galatasaray-Manchester United maçındaki pozisyona tepkiler çığ gibi
Galatasaray-Manchester United maçındaki pozisyona tepkiler çığ gibi
Galatasaray-Manchester United maçındaki pozisyona tepkiler çığ gibi
Galatasaray-Manchester United maçındaki pozisyona tepkiler çığ gibi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Galatasaray-Manchester United maçındaki penaltı pozisyonuna tepki yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray-Manchester United maçındaki penaltı pozisyonuna tepki yağıyor - Son Dakika
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