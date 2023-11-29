Temsilcimiz Galatasaray, Manchester United maçının 15. dakikasında McTominay'ın eline çarpan top sonrası penaltı bekledi. VAR'da incelenen pozisyonda "Devam" kararı çıktı.
Konuk takımda McTominay'ın eline çarpan top sonrası Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi, İspanyol hakem Sanchez oyunu devam ettirdi.
VAR'ın yaklaşık olarak 1.5 dakika incelemesi sonrasında oyunun devam etmesine ise binlerce yorum yapıldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Manchester United maçındaki penaltı pozisyonuna tepki yağıyor - Son Dakika