Dalcı: İkinci yarı galibiyeti hak ettik - Son Dakika
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Dalcı: İkinci yarı galibiyeti hak ettik

Adana Demirspor'un teknik direktörü Dalcı, Başakşehir maçı sonrası ikinci yarıyı değerlendirdi.

04.01.2025 16:46
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 1-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, "İkinci yarı oynanan oyunun hakkı da en kötü berabere bitmesi gereken bir maçtı." dedi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligin güçlü ve oyun planı olan bir takımına karşı oynadıklarını belirtti.

Hafta boyunca bu maça iyi çalıştıklarını ifade eden Dalcı, şunları dile getirdi:

"İlk yarıda belki olumsuz durumlar vardı bizim takımla alakalı. Rakibe göre doğru durduk ama oyun geçişlerini doğru yapamadık. Belki bir tane pozisyon verdik, bir hata yaptık. İlk yarı maalesef 1-0 içeriye girdik. Oyunumuzda mağlupken, beraberken, galipken ne yapabiliriz gibi planlarımız vardı. Dolayısıyla 1-0 mağlup içeriye girdiğimizde skoru değiştirmek adına üretken anlamda biraz daha dizilişimizde ve oyun anlayışımızda değişiklikler yaptık. İkinci yarı bunu çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Pozisyonlarımız, duruşlarımız, geçişlerimiz iyiydi. Bu tarz bu seviyedeki takımlara karşı bu oyunu oynamak gerçekten kolay değildi. Ama oyuncularımız planımıza harfiyen uydu. Açıkçası ikinci yarı oynanan oyunun hakkı da en kötü berabere bitmesi gereken bir maçtı."

Başakşehir cephesi

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, iki haftadır galip gelen, daha derli toplu cesur oynayan genç oyuncu grubundan oluşan bir takıma karşı kazandıklarını söyledi.

Bu galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Atan, şunları ifade etti:

"26 puana ulaştık ve üst sıraların tamamen içine girmiş bulunuyoruz. Bunu daha önceden yakalayabilirdik. Bence puan olarak çok daha fazlasını hak ettiğimiz bir dönemden geçmiştik. Geç de olsa geri dönüş yapacağımızı, ligin ikinci bölümünde ve 2025 yılında tekrardan vites artıracağımızı düşünüyorum açıkçası. Maçı kendimiz zora soktuk. Çok daha erken 1-0'ı, 2-0'ı bulabilirdik. Tamamen 11 kişi topun arkasına geçip savunma yapan bir rakip gördük ilk yarı. Biraz işimizi zorlaştırmaya çalıştılar. Ama sabırlı oynadık ve golü bulduk. Hem duran toplarda hem de akan oyunda iki ve üçü atacak pozisyonlar yakaladık."

Hakem Erkan Özdamar'ı eleştiren Atan, Özdamar'ın futbola hizmet etmesini istedi.

Açıklamalarını kulüp adına yaptığına dikkati çeken Atan, "Bugün herkes onun aklının arkasındakileri çok rahat okuduğunu bilmesini istiyorum kulüp olarak. Şöyle bir maçta 5-6 sarı kart, iki tane oyuncu cezalı duruma düşürme, oyuncuları bulma... O yüzden ona söylemek istediğim futbolun hızlanmasına, gelişmesine oyuncu ve antrenörlere yardımcı olma kısmına, taraftarın gözüne hoş gelecek oyuna konsantre olması, hizmet etmesi gerektiğini kendisinin bilmesini istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Mustafa Dalcı, Başakşehir, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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