Daley Thompson Sağlıklı Yaşam İçin Sporun Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Spor

Daley Thompson Sağlıklı Yaşam İçin Sporun Önemini Vurguladı

Olimpiyat şampiyonu Thompson, kaliteli yaşam için spor yapmanın önemi üzerine açıklamalarda bulundu.

13.05.2025 11:16
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İki olimpiyat şampiyonluğu ve dört dünya rekoruna sahip eski İngiliz dekatlet Daley Thompson, kaliteli bir yaşam için ömür boyu spor yapmanın gerekli olduğunu söyledi.

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen "Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Sağlıklı Yaşam Hafta Sonu" organizasyonuna katılan Thompson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ileri yaşlarda egzersiz yapmaya devam etmenin önemine değinerek, "Egzersiz yapmanın her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fit bir insan olarak başlasanız bile, yaşlandıkça şişeleri açmak, yerden kalkmak gibi sıradan şeyleri yapma yeteneğinizi kaybediyorsunuz. Bu yüzden temel antrenmanlara devam etmeniz gerekiyor." diye konuştu.

Thompson, sporda bilimsel verilerin son dönemde yoğun şekilde kullanıldığına dikkati çekerek, "Bence spor oldukça gelişti. Artık sağlıklı beslenmenin, egzersiz yapmanın ve düzenli hareket etmenin sadece uzun bir yaşam için değil, iyi bir yaşam için de gerçekten faydalı olduğuna dair çok daha fazla bilimsel veri var." ifadelerini kullandı.

Gençlerin sağlıklı kalmak için karşılaştıkları zorluklardan bahseden 66 yaşındaki eski İngiliz dekatlet, "Onların pek çok zorlukla karşı karşıya olduğunu söyleyebilirim. Bir yandan da işlerin kolaylaştığını düşünüyorum. Zira çok daha fazla bilgi var ve bilgiyi bulmak daha kolay. Sadece telefonunuza giriyorsunuz ve sağlıklı yiyeceklerle ilgili uzun bir liste geliyor. Ancak iyi bilgi ile kötü bilgiyi de ayırt edebilmeniz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Daley Thompson, olimpiyat seviyesinde başarılı olmak için güçlü bir zihne sahip olmanın önemini aktararak, "Bence olimpiyat sporcusu olduğunuzda, en üst seviyede olduğunuzda, herkes iyi bir vücuda sahiptir ve bir sonraki adımı atmak için iyi bir zihne ihtiyacınız vardır. Benim için en önemli şey buydu." açıklamasında bulundu.

Eski İngiliz dekatlet, aktif sporcu olduğu dönemde arkadaşlarının maruz kaldığı ırkçılığa değinerek, "Ben (ayrımcılığa maruz kalmadığım için) çok şanslıydım. Siyahi olan pek çok arkadaşımın karşılaştıkları ırkçılık ve ayrımcılıktan bahsettiğini söyleyebilirim. Ben tek başımaydım, yani her gün antrenman yapardım, her gün meşguldüm. Bu yüzden hiçbir zaman başımı belaya sokma fırsatım olmadı." ifadelerini kullandı.

"Türk halkı çok sıcak ve misafirperverlikleri harika"

Thompson, Türk insanının bu kadar cana yakın olmasına her zaman iyi anlamda şaşırdığını söyledi.

Defalarca Türkiye'de bulunduğunu aktaran eski İngiliz sporcu, "Türkiye'ye belki 10-11 kez geldim. Türkiye'deki insanların ne kadar dost canlısı olduğuna her zaman iyi anlamda şaşırdım. Türk halkı çok sıcak ve misafirperverlikleri harika. Bu çok güzel bir şey." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Kültür, Sağlık, Didim, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Daley Thompson Sağlıklı Yaşam İçin Sporun Önemini Vurguladı - Son Dakika

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