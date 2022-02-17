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Son dakika... Dalgıçlar, yüzeyi buzla kaplı Tödürge Gölü'ne dalış yaptı - Son Dakika

Son dakika... Dalgıçlar, yüzeyi buzla kaplı Tödürge Gölü'ne dalış yaptı

17.02.2022 09:41

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü, başta buz altı dalışı olmak üzere birçok su sporuna ev sahipliği yapıyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü, başta buz altı dalışı olmak üzere birçok su sporuna ev sahipliği yapıyor.

Sivas- Erzincan kara yolunda bulunan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan göl, su sporları açısından yaz ve kış döneminde tercih edilen mekanlar arasında yer alıyor.

Yıldız Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen buz altı dalışı etkinliği çerçevesinde İstanbul'dan Sivas'a gelen ekip, Tödürge Gölü'ne daldı.

Yüzeyi tamamen donan Tödürge Gölü'nün yaklaşık 300 metre açığında 27 santimetre kalınlığındaki buz tabakasında hızar desteği ile delik açan sporcular, tüplü buz altı serbest dalış yaptı.

Yıldız Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı ve dalış eğitmeni Alparslan Güler, AA muhabirine, Tödürge Gölü'nün tanıtımına katkı sağlamak adına bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Gölün, özellikle buz altı dalışı için uygun olduğunu aktaran Güler, "Yıllardır buz altı dalışını Tödürge Gölü'nde yapıyoruz. Özellikle şubat ayında buzun kalınlaşması ile dışarıdan gelen misafirlerimizle turizm amaçlı dalış gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasdemir: "Burada tesis yapılması konusunda talebimiz var"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, Tödürge Gölü'nün Sivas için önemli bir yer olduğunu belirtti.

Gölün özellikle su sporları için bir merkez konumunda bulunduğunu vurgulayan Hasdemir, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yaz kulübümüz aracılığıyla burada kano faaliyetine başladık. Kano, kürek, dalış, yelken gibi sporların yapılabileceği doğal bir ortam. Buranın su sporları merkezi olması konusunda gayret içerisindeyiz. Devletimizden burada tesis yapılması konusunda talebimiz var. Ülkemizin çok farklı yerlerinde bu tür su sporlarının yapıldığı merkezler var. Çok büyük harcama yapılmadan hem buranın korunup kollanması hem de gençlerimizin, insanlarımızın bu tür faaliyetleri yapabilmesi için çok uygun bir ortam. Bu uygun ortamın değerlendirilmesi için de var gücümüzle çalışacağız."

Son dakika... Dalgıçlar, yüzeyi buzla kaplı Tödürge Gölü'ne dalış yaptı
Son dakika... Dalgıçlar, yüzeyi buzla kaplı Tödürge Gölü'ne dalış yaptı
Son dakika... Dalgıçlar, yüzeyi buzla kaplı Tödürge Gölü'ne dalış yaptı
Son dakika... Dalgıçlar, yüzeyi buzla kaplı Tödürge Gölü'ne dalış yaptı

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İstanbul, Erzincan, Sivas, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika... Dalgıçlar, yüzeyi buzla kaplı Tödürge Gölü'ne dalış yaptı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika... Dalgıçlar, yüzeyi buzla kaplı Tödürge Gölü'ne dalış yaptı - Son Dakika
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