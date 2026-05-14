Dalış Rekortmeni Birgül Erken Bakan'ı Ziyaret Etti
14.05.2026 13:43
Birgül Erken, dünya rekorunun onayı ve hedefleri için Gençlik ve Spor Bakanı'nı ziyaret etti.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Bakanlık makamında gerçekleşen ziyarete AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de katıldı.

Ziyarette, Birgül Erken'in, Finlandiya'da gerçekleştirilen CMAS buz altı dünya rekorunun resmi onayı ve 2026 sezon hedefleri paylaşıldı. Yeni sezon dünya şampiyonaları, uluslararası organizasyonlar ve Türkiye'yi temsil edeceği projeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Milli sporcu Birgül Erken, Türk sporu için, Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve ülkemizi uluslararası arenada en güçlü şekilde temsil etmeye devam edeceklerini ifade ederek yeni sezon için destek talebinde bulundu.

Erken, destekleri ve Türk sporuna verdikleri güçlü katkılar için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir aydır büyük bir heyecan ve sabırla resmi onay sürecini bekliyorduk. Bu rekor bana çok daha büyük derecelerin mümkün olduğuna dair önemli bir özgüven verdi. Dalışımızın temiz geçtiğini biliyorduk ve bu performansın çok daha güçlü derecelerin habercisi olduğunu hissettik. Süreç boyunca kendimizden emindik ancak elbette CMAS kurulundan çıkacak resmi karar bizim için çok önemliydi. Bir aydan uzun süren bekleyişin ardından dünya rekorumuzun resmen onaylanması hepimize büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı."

Kaynak: AA

