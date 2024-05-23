Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'u deplasmanda yendi - Son Dakika
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Spor

Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'u deplasmanda yendi

Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves\'u deplasmanda yendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 108-105 yenerek seride 1-0 öne geçti. Luka Doncic'in 33, Kyrie Irving'in ise 30 sayı kaydettiği Mavericks, Timberwolves'u 3 sayı farkla mağlup etti. Timberwolves'ta Jaden McDaniels'ın 24 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

23.05.2024 10:25
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 108-105 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Batı Konferansı finali ilk maçında Mavericks, Timberwolves'u 3 sayı farkla yendi.

Mavericks'te Luka Doncic 33, Kyrie Irving ise 30 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Timberwolves'ta Jaden McDaniels'ın 24 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'u deplasmanda yendi - Son Dakika

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