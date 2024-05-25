Dallas Mavericks, Timberwolves'u tek sayı farkla yendi - Son Dakika
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Spor

Dallas Mavericks, Timberwolves'u tek sayı farkla yendi

Dallas Mavericks, Timberwolves\'u tek sayı farkla yendi

NBA Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 109-108 yenerek seride 2-0 öne geçti. Luka Doncic'in üç sayılık basketiyle son saniyede galibiyeti alan Mavericks'te Doncic triple-double yaparak önemli bir rol oynadı.

25.05.2024 10:13
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 109-108 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Batı Konferansı finali ikinci maçında Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in maçın bitimine 3 saniye kala attığı üç sayılık basketle Timberwolves'u tek sayı farkla yendi.

Mavericks'te Luka Doncic 32 sayı, 13 asist, 10 ribaunt ile "Triple-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Takım arkadaşı Kyrie Irving ise 20 sayı attı.

Timberwolves'ta Naz Reid'in 23 sayı ve Anthony Edwards'ın 21 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.

Kaynak: AA

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