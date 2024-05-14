Dallas Wings, milli oyuncu Sevgi Uzun'la devam etme kararı aldı - Son Dakika
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Spor

Dallas Wings, milli oyuncu Sevgi Uzun'la devam etme kararı aldı

Dallas Wings, milli oyuncu Sevgi Uzun\'la devam etme kararı aldı

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımlarından Dallas Wings, milli oyuncu Sevgi Uzun ile sezon öncesi kampının sonunda devam etme kararı aldı. Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki oyun kurucu 2024 yazında Dallas Wings forması giyecek. Sevgi Uzun, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı ile birlikte birçok şampiyonluk yaşamıştı.

14.05.2024 17:25
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Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Dallas Wings, sezon öncesi kampının sonunda milli oyuncu Sevgi Uzun'la devam etme kararı aldı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre Dallas Wings, sezon öncesi kampına katılan Sevgi Uzun'la yoluna devam edecek. 26 yaşındaki oyun kurucu, 2024 yazında Dallas Wings forması giyecek.

Sevgi Uzun, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'yla 2023-2024 sezonunda FIBA Süper Kupa, Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dallas Wings, milli oyuncu Sevgi Uzun'la devam etme kararı aldı - Son Dakika

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