Serie A devi Juventus, takımdan ayrılması beklenen Dusan Vlahovic'in yerini doldurmaya hazırlanırken sıcak bir gelişme yaşandı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus Genel Menajeri Damien Comolli, golcü transferinde Lille'den ayrılan ve şu anda boşta olan Jonathan David için harekete geçti. Comolli'nin Kanadalı oyuncunun transferi içinmenajeriyle kısa süre içerisinde görüşeceği belirtildi. Haberde, Torino ekibinin David transferinde tüm şartları zorlamaya hazır olduğu ifade edildi.
Öte yandan 25 yaşındaki golcü için başta Fenerbahçe olmak üzere Avrupa'dan da birçok takım ilgi gösteriyor. Yıldız oyuncunun hangi takımın formasını giyeceği merakla bekleniyor.
Geride bıraktığımız sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Jonathan David, 25 gol attı ve 12 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Damien Comolli, David'in transferinde Fenerbahçe'ye rakip oldu - Son Dakika
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