Daniel Aleksic 100. maçında 3 puanı getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Daniel Aleksic 100. maçında 3 puanı getirdi

04.04.2022 22:37
Daniel Aleksic 100. maçında 3 puanı getirdi

Medipol Başakşehir'in Sırp yıldızı Danijel Aleksic, Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak takımının formasını 100. kez giydi ve attığı golle galibiyeti getirdi.

Medipol Başakşehir'in Sırp yıldızı Danijel Aleksic, Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak takımının formasını 100. kez giydi ve attığı golle galibiyeti getirdi.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlarken, turuncu-lacivertliler Aleksic'in attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sırp oyuncu, İstanbul temsilcisiyle 100. maçına çıkarak dalya yaparken, 26. dakikada Trezeguet'nin pasında düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Sahada kaldığı süre boyunca etkili bir performans ortaya koyan Aleksic, 88. dakikada yerini Pizzi'ye bıraktı.

2019-2020 sezonunda Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli Cidde takımından transfer edilen orta saha oyuncusu, Başakşehir formasıyla toplam 22 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Sırp, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Daniel Aleksic 100. maçında 3 puanı getirdi - Son Dakika


Son Dakika
22:44 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
21:12 Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
20:23 Selin Ciğerci konvoy açıklaması: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks
20:16 Koronavirüs nedeniyle 40 kişi vefat etti, 12 bin 647 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 22:50:01. #1.11#
SON DAKİKA: Daniel Aleksic 100. maçında 3 puanı getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement