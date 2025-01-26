Danilos Pizza, Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika
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Spor

Danilos Pizza, Beşiktaş'ı Yendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza, Beşiktaş'ı 87-81 mağlup etti.

26.01.2025 19:47
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Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Mesut Öztürk, Önder Yılmaz, Atakan Kaymak

Beşiktaş: Evans 20, Hatice Pelin Gülçelik 2, Peterson 29, Elif Bayram 2, Krajisnik 10, Özge Özışık 5, Fagbenle 13, Melek Uzunoğlu

Danilos Pizza: Henderson 16, Hande Çelebi 3, Cooke 20, Mompremier 19, Palenikova 17, Yağmur Kübra Taşar 12, Aysude Torcu, Yağmur Bul

1. Periyot: 19-18

Devre: 39-40

3. Periyot: 60-65

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Danilos Pizza, deplasmanda Beşiktaş'ı 87-81 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Danilos Pizza, Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika

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