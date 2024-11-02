Danilos Pizza, Beşiktaş'ı Yenerek 6. Haftayı Galibiyetle Kapattı - Son Dakika
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Danilos Pizza, Beşiktaş'ı Yenerek 6. Haftayı Galibiyetle Kapattı

Danilos Pizza, Beşiktaş\'ı Yenerek 6. Haftayı Galibiyetle Kapattı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Danilos Pizza, evinde Beşiktaş'ı 83-75 mağlup etti. Maçın ilk yarısı 45-33 Beşiktaş lehine sona ermesine rağmen, Danilos Pizza ikinci yarıda gösterdiği performansla maçı kazandı.

02.11.2024 18:23
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Danilos Pizza evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 83-75 mağlup etti.

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Sami İrek, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

Danilos Pizza: Destanni Henderson 25, Ferda Yıldız 3, Gizem Mürüvet Uca 5, Hande Çelebi 2, Nihal Güngör Yıldırım 2, Deniz Aygül 2, Beatrice Mompremier 11, Terezia Palenikova 20, Jasmine Jabrell Walker 13, Aysude Torcu

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Beşiktaş: Khaalia Hillsman 22, Mihaela Lazic 16, Ceyda Conker, Hatice Pelin Gülçelik 9, Özge Özışık, Elif Bayram 4, Temitope Titilola Fagbenle 24, Gizem Başaran Turan

Başantrenör: Aziz Akkaya

1. Periyot: 19-19

İlk yarı: 45-33 (Beşiktaş lehine)

3 .Periyot: 63-57 (Beşiktaş lehine) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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