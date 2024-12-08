Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Uğur Yüksel, Fatih Kurt
Danilos Pizza: Henderson 40, Gizem Mürüvet Uca, Mompremier 23, Palenikova 15, Walker 11, Ferda Yıldız, Yağmur Bul 3, Hande Çelebi 1, Deniz Aygül
İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 22, Heal 13, Alleyne 27, Hurt 23, Ceylin Beyza Altunpa 1, Ecem Erk???????, Elif Emirtekin, Büşra Akgün 4, Nisa Yalçın, Banu Şimşek
1. Periyot: 29-19
Devre: 48-40
3. Periyot: 68-68
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Danilos Pizza, sahasında İlkem Yapı Tarsusspor'u 93-90 yendi.
Son Dakika › Spor › Danilos Pizza, Tarsusspor'u Zorlanarak Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?