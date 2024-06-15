Danimarka Milli Takımı, Slovenya maçı için hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Danimarka Milli Takımı, Slovenya maçı için hazır

Danimarka Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Slovenya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İlk maçlarını yarın Stuttgart Arena'da oynayacak olan Danimarka, son antrenmanını basına açık şekilde gerçekleştirdi. Teknik direktör Kasper Hjulmand yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik çalışması da yaptı.

15.06.2024 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarın Slovenya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda yer alan Danimarka, ilk maçında yarın Stuttgart Arena'da Slovenya ile karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, TSİ 19.00'da başlayacak müsabaka öncesinde son antrenmanını, ilk 15 dakikası basına açık şekilde maçın oynanacağı Stuttgart Arena'da yaptı. Teknik direktör Kasper Hjulmand yönetimindeki idman, toplu ısınmayla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Slovenya karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Stuttgart, Danimarka, Slovenya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Danimarka Milli Takımı, Slovenya maçı için hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:57 Tatilciler yollara düştü İstanbul trafiği kilitlendi Tatilciler yollara düştü! İstanbul trafiği kilitlendi
18:27 Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı
16:13 Özel’den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar Özel'den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar
15:59 Refah’ta Hamas’tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü
15:09 Düzce, Sakarya ve Sinop’ta denize girişler yasaklandı Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı
19:20 Samsun’da eski CHP’li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının... Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...
18:29 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Çin’e 3-2 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi
18:21 Sağlık Bakanı’ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı Sağlık Bakanı'ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı
17:59 Önce özel okul, ardından Küba İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı Önce özel okul, ardından Küba! İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı
17:47 İsviçre, Macaristan’ı 3-1 mağlup etti İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti
17:46 THY uçağında video çeken ’’Baruthane Pilavcısı’’nın başı yandı THY uçağında video çeken ''Baruthane Pilavcısı''nın başı yandı
17:28 Beşiktaş KAP’a bildirdi İşte Gabriel Paulista’nın maliyeti Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Gabriel Paulista'nın maliyeti
17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 20:39:29. #1.12#
SON DAKİKA: Danimarka Milli Takımı, Slovenya maçı için hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement