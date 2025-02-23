Danylo Sikan: "Kazanmak önemliydi" - Son Dakika
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Spor

Danylo Sikan: "Kazanmak önemliydi"

Trabzonspor'un golcüsü Sikan, Gaziantep FK zaferini değerlendirerek iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

23.02.2025 22:33
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- Danylo Sikan: "İyi bir oyun ortaya koyduk"

TRABZON - Trabzonspor'un Ukraynalı golcüsü Danylo Sikan, Gaziantep FK müsabakasının ardından, "Maçı daha iyi bitirebilirdik ama önemli olan kazanabilmekti. Rakibimizden son dakikalarda gelen o 2 golü yemeyebilirdik diye düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili ekibin genç oyuncusu Danylo Sikan, iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getirerek, "Öncelikle iyi bir maç olduğunu söyleyebilirim. Bizim adımıza hava şartları daha iyi olabilirdi. Önemli olan bizim bugün galip gelebilmemizdi. Trabzonspor ve taraftarlar için belki son dakika bu gol çok iyi olmadı. Maçı daha iyi bitirebilirdik ama önemli olan kazanabilmekti. Rakibimizden son dakikalarda gelen o 2 golü yemeyebilirdik diye düşünüyorum. Çünkü o gol bizi sıkıntıya düşürdü. Çünkü benim düşünceme göre her zaman beraber hücum etmeli, beraber savunma yapmalısınız. Son bölümde belki bu eksik kaldı ama genel olarak iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.

Sahadaki pozisyon değişikliği ile ilgili soruya Danylo Sikan, "Benim adıma yeni bir durum. Oynamıştım belki ama çok fazla oynamadığımı söyleyemem. O pozisyonda çok az maçta oynamıştım. Ama eğer takımıma bu pozisyonda yardımcı olacaksam nerede oynadığımın çok fazla önemi yok. Nerede oynarsam oynayayım amacım takımıma yardımcı olabilmek, takımımın kazanmasını sağlayabilmek" şeklinde konuştu.

"Şenol Güneş ile basit bir iletişimimiz var"

Şenol Güneş ile basit bir iletişimi olduğunu kaydeden Sikan, "Hocamızın istekleri oluyor ben de bu isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Son anlarda yaşanan bir konsantrasyon veya disiplin eksikliği olarak nitelendirebiliriz"

Bir basın mensubunun Beşiktaş maçını örnek göstererek, "Çok kırılgan bir Trabzonspor var" ifadelerini değerlendiren golcü oyuncu, "Belki konsantrasyon veya disiplinle alakalı olarak bunu nitelendirebilirsiniz. Bu anları, bu dakikaları daha iyi işlemeli belki bu anlar üzerinde daha fazla düşünmeliyiz. Sizin de görüşünüz buysa böyle bir eksiklik olabilir. Son anlarda yaşanan bir konsantrasyon veya disiplin eksikliği olarak nitelendirebiliriz" dedi.

"Kupanın bu takım şehir ve taraftar için ne anlam ifade ettiğini biliyorum"

Türkiye Kupası'nın önemli hedeflerinden bir tanesi olduğunu kaydeden Sikan, "Deplasman veya içeride nerede oynadığımızdan bağımsız şekilde her maçı kazanabilmek bizim adımıza çok önemli. Bizde bunu yapmaya çalışıyoruz. Kupanın bu takım şehir ve taraftar için ne anlam ifade ettiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Trabzonspor, Politika, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Danylo Sikan: 'Kazanmak önemliydi' - Son Dakika

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