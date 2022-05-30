Darende'de tenis kursu düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Darende'de tenis kursu düzenlendi

30.05.2022 11:47

Tenis öğrenen gençler Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mithat Böke ile röportaj Tenis Antrenörü Hazan Dağdeviren ile röportaj Kursiyerlerden Diyetisyen Aslı Akçay ile röportaj Öğretmen Tayyibe Nur Bıçak ile röportaj Ev hanımı Özlem Kayış ile röportaj Sağlıkcı Şakir Zontul ile röportaj...

Tenis öğrenen gençler

Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mithat Böke ile röportaj

Tenis Antrenörü Hazan Dağdeviren ile röportaj

Kursiyerlerden Diyetisyen Aslı Akçay ile röportaj

Öğretmen Tayyibe Nur Bıçak ile röportaj

Ev hanımı Özlem Kayış ile röportaj

Sağlıkcı Şakir Zontul ile röportaj Darende'de tenis kursu düzenlendi

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde açılan tenis kursu ilgi görüyor.

Darende Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu'nun girişimleriyle açılan kursa farklı meslek gruplarından çoğunluğu kamu personeli 40'ı aşkın kişi katılıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mithat Böke, AA muhabirine, ilçede ilk kez tenis kursunu açtıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını sonrası insanların spor alışkanlıklarını yeniden kazanma adına çok önemli bir kurs olduğunu anlatan Böke, "Hocalarımızı bulduk ve kapalı spor salonumuzda tenisle vatandaşlarımızla buluşturduk. Farklı meslek gurubundan birçok vatandaş burada stres atıyor. Pandemi sürecinde herkes, özellikle kamu görevlileri çok yoruldu. Birçoğu spor yapma imkanı dahi bulamadı. Buraya gelirken kursiyerlerin ayrı bir heyecanı olduğunu, ilk defa hayatlarında tenis oynamanın ve keyifli vakit geçirmenin heyecanını yaşadıklarını görüyoruz." dedi.

Tenis Antrenörü Hazan Dağdeviren de yoğun talepten kursa başvuruları durdurduklarını belirterek, "Kursiyerlerimizin büyük çoğunluğu kamu görevlilerinden oluşuyor. Yoğun geçen pandemi sürecinin ardından spor yapma imkanı bulan memurlar burada stres atıyor. Darende'de ilk defa deneniyor olmasına rağmen imkanlarımız çok güzel. Bu anlamda kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerden Diyetisyen Aslı Akçay ise Kovid-19 salgını sürecinin herkes için oldukça stresli geçtiğini anlatarak, kursun açıldığı günden beri doktor arkadaşlarıyla haftanın üç günü burada keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Ruhsal ve bedensel yorgunluğu burada attıklarını ifade eden öğretmen Tayyibe Nur Bıçak ise "Zorlu ve hastalıkla geçen iki yılın ruhsal ve bedensel yorgunluğunu burada attım diyebilirim. Belimdeki rahatsızlığı 3 aydır devam ettiğim zor spor dallarından tenisle tedavi ettim. Bu anlamda çok faydalı ve mutlaka denenmesi gereken bir spor olarak herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Özlem Kayış ise zor bir spor olan tenise yılmadan devam ettiğini ve bugün iyi bir sporcu olduğunu anlatarak, "Ben ev hanımıyım. Çocuğumla buraya gelip düzenli olarak tenis oynuyorum. Zor olmasına rağmen asla pes etmedim. Hem ruhen hem de fiziken bana çok iyi geldi. Birçok spor branşını denedim ama tenis kadar keyifli değildi. Mutlaka herkesin bu sporla tanışmasını tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Darende'de tenis kursu düzenlendi
Darende'de tenis kursu düzenlendi
Darende'de tenis kursu düzenlendi
Darende'de tenis kursu düzenlendi

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Darende'de tenis kursu düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:50:29. #1.13#
SON DAKİKA: Darende'de tenis kursu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement