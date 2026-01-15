Darıca\'ya 150 milyon liralık yeni spor kompleksi yapılacak

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ankara temasları kapsamında ilçeye kazandırılacak yeni spor kompleksi için Gençlik ve Spor Bakanlığından 150 milyon liralık destek sözü alındığını bildirdi.

Başkan Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Piri Reis Mahallesi'nde hayata geçirilecek projenin detaylarının netleştiğini belirtti. Yaklaşık 50 dönümlük alana inşa edilecek kompleks bünyesinde; iki futbol sahası, çok amaçlı spor salonu, atletizm pisti, tenis kortları, kamp tesisi ve sosyal donatı alanlarının yer alacağı kaydedildi.

Daha önce Atatürk Caddesi Spor Kompleksi ve stat zemin yenilemesi için sağlanan yaklaşık 100 milyon liralık kaynağın ardından yeni yatırımla birlikte ilçeye yapılan spor desteğinin 250 milyon lirayı aştığını ifade eden Başkan Bıyık, şunları kaydetti:

"Projelerimizin merkezinde her zaman gençlere yer veriyoruz. Gençliğe yapılan her yatırım, Darıca'nın geleceğine yapılan yatırımdır. Sağolsun Spor bakanlığımızdan daha önce almış olduğumuz destek sonrası stadımızın zemini yenilenirken Atatürk Caddesi Spor Kompleksi'nde de çalışmalar başlamıştı. İnanıyorum ki en yakın zamanda Piri Reis Mahallemizdeki projenin de startını vermiş olacağız." - KOCAELİ