Darıcalı karateciler Samsun\'dan 4 madalyayla döndü

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, Samsun'da gerçekleştirilen U-21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.

Samsun'da 17-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Darıcalı sporcular, farklı kategorilerde dereceler elde etti. Şampiyonada 55 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Kerem Yaray Türkiye şampiyonu olurken, 75 kilogramda Emin Akçay ikinci sırada yer aldı. Sporculardan Ali Özmen ve Eren Yaray ise genel klasmanda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Belediye Başkanı Bıyık'tan tebrik

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şampiyonada derece elde eden sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Spor yatırımlarının karşılığını aldıklarını belirten Bıyık, "U-21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda ilçemizi başarıyla temsil ederek bizlere büyük gurur yaşatan sporcularımızı ve kıymetli antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Elde edilen bu başarılar, gençlerimize ve spora yaptığımız yatırımların en güzel karşılığıdır. Türkiye şampiyonu olan Kerem Yaray başta olmak üzere dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ