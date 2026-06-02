Darıcalı karateciler Balkan Şampiyonası\'ndan madalyalarla döndü

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, İstanbul'da düzenlenen Balkan Karate Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazandı.

Darıca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13 ülkeden 1680 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, Yıldız Milli Takım kadrosunda yer alan Darıcalı sporcular tatamiye çıktı. Müsabakalarda 50 kilo kategorisinde mücadele eden Ali Osman Ege Aykan tüm rakiplerini geride bırakarak Balkan şampiyonu olurken, 45 kilo kategorisinde yarışan Mert Kırbaş ise Balkan ikinciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, uluslararası organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil eden genç sporcuları, antrenörlerini ve kulüp yöneticilerini tebrik etti. Gençlerin milli formayla elde ettiği başarıların kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Bıyık, "Darıca'mızın genç sporcularının uluslararası bir organizasyonda ülkemizi başarıyla temsil etmesi bizleri son derece mutlu etti. Balkan Şampiyonu olan Ali Osman Ege Aykan'ı ve Balkan ikincisi olan Mert Kırbaş'ı yürekten kutluyorum. Bu başarıda emeği bulunan ailelerimizi, antrenörlerimizi ve kulüp yöneticilerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Gençlerimizin sporla büyümesi, milli takım formasıyla ülkemizi temsil etmesi ve başarılar elde etmesi bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Darıca Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza destek vermeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. - KOCAELİ