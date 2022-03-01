Dart 4. Etap Bölgesel Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Dart 4. Etap Bölgesel Müsabakaları tamamlandı

01.03.2022 12:44
Dart 4. Etap Bölgesel Müsabakaları tamamlandı

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları 4. Ayak Bölgesel Müsabakaları, üç kentte yapıldı.

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları 4. Ayak Bölgesel Müsabakaları, üç kentte yapıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalar Ankara, Aydın ve Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Bölgesel turnuvalarla altyapılardan yetişen sporcuların gelişimine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtilerek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.

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Şanlıurfa, Türkiye, Ankara, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dart 4. Etap Bölgesel Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika


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