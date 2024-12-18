Dart müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Dart müsabakaları sona erdi

Dart müsabakaları sona erdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen okul sporları dart gençler müsabakalarına 33 takım katıldı.

18.12.2024 16:45
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen okul sporları dart gençler müsabakalarına 33 takım katıldı.

Düzce Bahçeşehir Spor Salonunda yapılan Dart Gençler müsabakalarına 17 kız, 16 erkek takımı olmak üzere toplam 33 takım katıldı. Müsabakalar sonucunda Genç Erkeklerde Düzce Arsal Anadolu Lisesi birinci, Düzce Spor Lisesi ikinci, Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Cumhuriyet Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Genç Kızlarda Şehit Serhat Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Gümüşova Anadolu Lisesi ikinci, Düzce Arsal Anadolu Lisesi üçüncü, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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