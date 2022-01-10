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Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı 18 Ocak'a ertelendi - Son Dakika

Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı 18 Ocak'a ertelendi

10.01.2022 09:57
Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı 18 Ocak'a ertelendi

FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turunda yarın Volkswagen Arena'da oynanması planlanan Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı, 18 Ocak'a ertelendi.

FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turunda yarın Volkswagen Arena'da oynanması planlanan Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı, 18 Ocak'a ertelendi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol ekibinde rastlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle müsabakanın ertelendiği belirtildi.

Toplam 2 galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı eşleşmenin İspanya'da oynanan ilk karşılaşmasını, Hereda San Pablo Burgos 83-78 kazanmıştı.

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Şampiyonlar Ligi, Volkswagen, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı 18 Ocak'a ertelendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı 18 Ocak'a ertelendi - Son Dakika
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