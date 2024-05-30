Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda Josh King Başantrenör olarak atandı - Son Dakika
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Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda Josh King Başantrenör olarak atandı

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı\'nda Josh King Başantrenör olarak atandı

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, Almanya ekibi MHP Riesen'in eski başantrenörü Josh King ile anlaşmaya vardı. King, daha önce MHP Riesen'de yardımcı antrenör olarak görev yapmış ve 2022-2024 yıllarında takımın başantrenörlüğünü üstlenmişti. MHP Riesen'in yönetiminde ligde yarı final ve çeyrek final oynayan King, geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına kalmıştı. Darüşşafaka, Rüçhan Tamsöz ile yollarını ayırdıktan sonra Josh King'i başantrenör olarak atadı.

30.05.2024 17:01
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Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Josh King getirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Almanya ekibi MHP Riesen'i çalıştıran 38 yaşındaki başantrenör ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Josh King, 2018-2021 yıllarında MHP Riesen'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. King, 2022-2024'te ise Almanya temsilcisinin başantrenörlüğünü üstlendi.

MHP Riesen, Josh King yönetiminde ligde 2022-2023 sezonunda yarı final, 2023-2024'te ise çeyrek final oynadı. Almanya ekibi, geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasında yer almıştı.

Darüşşafaka, Yakup Sekizkök'ün Galatasaray ile anlaşmasının ardından başantrenörlüğe getirilen Rüçhan Tamsöz ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda Josh King Başantrenör olarak atandı - Son Dakika

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