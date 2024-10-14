Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu
Darüşşafaka Lassa: Enes Berkay Taşkıran 19, Moore 17, Tinkle 19, Gach 17, Ege Demir 6, Tarık Sezgün 2, Appleby 14, Yiğit Onan
Manisa Basket: Pickett 13, Echodas 13, Besson 26, White 16, Yunus Emre Sonsırma 4, Mehmet Yağmur 3, Leon Apaydın 3, Buğra Çal, Ahmet Safa Yılmaz 8, Cengizhan İvedi
1. Periyot: 34-24
Devre: 56-40
3. Periyot: 78-63
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Darüşşafaka Lassa, konuk ettiği Manisa Basket'i 94-86 yendi.
Son Dakika › Spor › Darüşşafaka Lassa, Manisa Basket'i Yendi - Son Dakika
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