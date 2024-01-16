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Darüşşafaka Lassa, MHP Riesen'e mağlup olarak FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti - Son Dakika
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Darüşşafaka Lassa, MHP Riesen'e mağlup olarak FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında MHP Riesen'e 99-73 mağlup olarak organizasyona veda etti. Seriyi 2-1 kaybeden yeşil-siyahlı takım, turnuvaya veda etti.

Darüşşafaka Lassa, MHP Riesen\'e mağlup olarak FIBA Şampiyonlar Ligi\'ne veda etti
16.01.2024 - 23:53,  Güncelleme: 23:53
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Salon: MHP Arena

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Gatis Salins (Letonya), Martin Horozov (Bulgaristan)

MHP Riesen: Bahre 4, Buie 9, Graves 21, Polas 13, Robertson 13, Lewis 8, Melson 18, Edigin 5, Hammond, Jacob Patrick 6, Johannes Patrick, Pleta 2

Darüşşafaka Lassa: Rahkman 13, Adams 9, Carlton 12, Berk Demir 6, Tolga Kay 3, Pandi 8, Timma 11, Muhsin Yaşar 9, Bora Yaşar 2

1. Periyot: 29-21

Devre: 48-38

3. Periyot: 77-56

Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen'e 99-73 mağlup oldu.

Bu sonuçla seriyi 2-1 kaybeden yeşil-siyahlı takım, organizasyona veda etti.

Kaynak: AA
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