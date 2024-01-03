Darüşşafaka Lassa, Riesen Ludwigsburg\'a mağlup oldu

SALON: MHP Arena

HAKEMLER: Luis Castillo (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

RIESEN LUDWIGSBURG: Hammond 7, Jacob Patrick 5, Graves 21, Buie 9, Lewis 9, Childs 13, Melson 3, Polas 2, Santana Mojica 2, Edigin 11, Johannes Patrick

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Tolga Kay 4, Adams 13, Abdur-Rahkman 9, Doruk Dora 4, Berk Demir 2, Bora Yaşar 9, Carlton 11, Pandi 9, Muhsin Yaşar 2, Kılıçarslan Şenkahya

1'İNCİ PERİYOT: 20-17

DEVRE: 40-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-45

5 FAUL: Tolga Kay (Darüşşafaka Lassa)

Darüşşafaka Lassa, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In turu ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Riesen Ludwigsburg'a 82-63 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Riesen Ludwigsburg'da 21 sayıyla Jayvon Graves oldu. Darüşşafaka'da ise Brendan Adams 13 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından temsilcimiz seride 1-0 geriye düştü. Play-In turunda iki galibiyet alacak takımın son 16 turuna yükseleceği bu eşleşmenin 2'nci maçı ise 10 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de İstanbul'da oynanacak.