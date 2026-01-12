Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap - Son Dakika
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap

Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe\'ye önerildi! Tedesco\'dan anında cevap
12.01.2026 21:16
Al Hilal forması giyen Uruguaylı oyuncu Darwin Nunez, golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco'nun oyuncuya onay verdiği belirtildi.

Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de golcü transferi için arayışlar sürerken gündeme dünyaca ünlü yıldız isim geldi.

DARWIN NUNEZ FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Arda Birben'in haberine göre; Sezon başında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'e 53 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Uruguaylı oyuncu Darwin Nunez, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. 26 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Arabistan'dan ayrılarak yeniden Avrupa'da forma giymek istediği belirtildi.

TEDESCO'DAN CEVAP

Darwin Nunez önerisini teknik direktör Domenico Tedesco'nun önüne koyan Fenerbahçe yönetimi, İtalyan hocadan olumlu yanıt aldı. Bu doğrultuda sarı-lacivertli yönetim, yıldız oyuncu için harekete geçmeye hazırlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Suudi Arabistan ekibiyle toplam 16 maça çıkan Darwin Nunez, takımına 7 gol ve 4 asistlik önemli bir katkı sağladı.

Fenerbahçe, Al Hilal, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • IBRAHIM OKTAY Askiner IBRAHIM OKTAY Askiner:
    suudi Arabistan dan futbolcu istemiyoruzzzz 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap - Son Dakika
