David Hubert: Rövanş için son dakikaya kadar savaşacağız - Son Dakika
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Spor

David Hubert: Rövanş için son dakikaya kadar savaşacağız

Anderlecht Teknik Direktörü Hubert, Fenerbahçe'ye 3-0 yenildikten sonra rövanşta mücadele edeceklerini söyledi.

14.02.2025 00:07
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Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rövanşta son dakikaya kadar mücadele vereceğiz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Anderlecht, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert, "Skora baktığımızda durum çok da olumlu değil. Rövanş açından iyi konumda değiliz. Ama kesinlikle rövanşta performansımızı güçlendirmek zorundayız. Taraftarımıza olan borcumuz bu. Rövanşta son dakikaya kadar mücadele vereceğiz. Ama tabii ki 3-0 rövanş öncesi olumlu bir skor olmadı" ifadelerini kullandı.

"Takımlar arasında deneyim farkı olduğu ortada"

Fenerbahçe'nin ilk golünden önce aleyhlerine verilen korner kararını hatalı bulduğunu dile getiren Hubert, "1-0'dan sonra iyi bir futbol oynamaya gayret ettik böyle zor bir atmosferde. Karşımızdaki ekip çok olgundu ve iyi performans sergilediler. 2-0'dan önce iyi pozisyonlar geliştirdik. 16 metreden güzel bir şut çıkardık. Fakat kornere dair karar takdir ettiğimiz karar olmadı. Penaltı ile karar da bizim aleyhimize oldu. O karar bütün maçı değiştirebilirdi. Penaltının verilmemesi bizim açımızdan üzücü oldu. Bunlar bence maçın kilit anlarıydı. Burada kararlar farklı olsa maçın gidişatı farklı olabilirdi, 2. ve 3. gol gelmeyebilirdi. Ama takımlar arasında deneyim farkı olduğu ortada. Biz elimizden geldiğince pozisyonları değerlendirmeye çalıştık ama başarılı olamadık" şeklinde konuştu.

"Bitirici vuruşları yapamadık"

David Hubert, pozisyonlar bulmalarına rağmen bitirici vuruşları yapamadıklarını da aktararak, "Daha zor anlarda daha kuvvetli direnç sergileyip o golleri yememeliydik. İlk gol 11 dakikada geldi. İkinci gol aradan hemen 3-4 dakika önce geldi. O, 2 gol arasında durumu değiştirebilseydik daha farklı olabilirdi. Tabii ki önemli olan golü atmak. Hemen ilk yarı bitmeden gol yemek olumsuz oldu" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor David Hubert: Rövanş için son dakikaya kadar savaşacağız - Son Dakika

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