Davis Kupası'nda Özbekistan-Türkiye maçlarının kurası çekildi - Son Dakika
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Davis Kupası'nda Özbekistan-Türkiye maçlarının kurası çekildi

03.03.2022 12:49
Davis Kupası'nda Özbekistan-Türkiye maçlarının kurası çekildi

Teniste Özbekistan ile Türkiye arasında oynanacak Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarının kura çekimi yapıldı.

Teniste Özbekistan ile Türkiye arasında oynanacak Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarının kura çekimi yapıldı.

Taşkent'teki bir otelde düzenlenen kura çekimi törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Özbekistan Tenis Federasyonu Genel Sekreteri İroda Tulyaganova, başhakem Lefman Dmitriy ile her iki ülkenin milli sporcuları katıldı.

Tulyaganova yaptığı konuşmada, Türk Milli Takımı'nı ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirip, takımlara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Lefman ve Durmuş tarafından kura çekimini gerçekleştirildi.

Kuraya göre, yarın oynanacak ilk gün tekler müsabakalarında Cem İlkel ile Sanjar Fayziev, Altuğ Çelikbilek ile de Sergey Fomin karşı karşıya gelecek.

Organizasonun ikinci günü ise çiftlerde Yankı Erel/Ergi Kırkın ile Sanjar Fayziev/Sergey Fomin ikilisi, teklerde Altuğ Çelikbilek ile Sanjar Fayziev, Cem İlkel ile de Sergey Fomin karşılaşacak.

Toplantı sonunda her iki takım sporcuları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Durmuş: "Biz iki kardeş ülkeyiz"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, kura çekiminin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeş Özbekistan ile 4-5 Mart'ta Dünya Grubu 1'e yükselebilmek için karşılaşacaklarını aktardı.

Özbekistan'da kendilerini evlerinde hissettiklerini aktarıp, Özbekistan Tenis Federasyonuna teşekkür eden Durmuş, "Kaybedenin olmadığı bir mücadele yaşayacağız. Biz iki kardeş ülkeyiz. Dost ve kardeş iki ülke arasında keyifli bir organizasyon olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarına ilk defa katıldığını aktaran Durmuş, Dünya Grubu 1'e çıkmayı arzu ettiklerini ve buna hazır olduklarını düşündüklerini dile getirdi.

Durmuş, Türkiye'de 76 bin lisanslı tenisçinin bulunduğunu ve bu branşta gelişmeyi sürdürdüklerini vurgularken, gerek uluslararası turnuva düzenleme, gerek sporcuların uluslararası başarısı açısından dünyada bilinen bir ülke haline gelindiğini sözlerine ekledi.

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Togo Cumhuriyeti, Özbekistan, Play Off, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Davis Kupası'nda Özbekistan-Türkiye maçlarının kurası çekildi - Son Dakika


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