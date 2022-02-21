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Davraz Kayak Merkezi'nde 4. Türkiye Motosnow Yarışları yapıldı - Son Dakika

Davraz Kayak Merkezi'nde 4. Türkiye Motosnow Yarışları yapıldı

21.02.2022 17:40
Davraz Kayak Merkezi'nde 4. Türkiye Motosnow Yarışları yapıldı

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde, 4. Türkiye Motosnow Yarışları gerçekleştirildi.

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde, 4. Türkiye Motosnow Yarışları gerçekleştirildi.

Yaklaşık 60 amatör ve profesyonel sporcunun katıldığı yarışmaya, vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve sponsor firma temsilcileri tarafından verildi.

Bu arada Vali Seymenoğlu, dereceye giremediği için göz yaşlarına hakim olamayan 14 yaşındaki Selen Tınaz'ı teselli etti.

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Davraz Kayak Merkezi'nde 4. Türkiye Motosnow Yarışları yapıldı Davraz Kayak Merkezi'nde 4. Türkiye Motosnow Yarışları yapıldı KIŞ SPORLARINDA YÜKSELEN YILDIZ: DAVRAZ - YENİDEN KIŞ SPORLARINDA YÜKSELEN YILDIZ: DAVRAZ - YENİDEN Davraz'da düzenlenen motosnow yarışları nefes kesti Davraz'da düzenlenen motosnow yarışları nefes kesti

Davraz kayak merkezi, Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Davraz Kayak Merkezi'nde 4. Türkiye Motosnow Yarışları yapıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Davraz Kayak Merkezi'nde 4. Türkiye Motosnow Yarışları yapıldı - Son Dakika
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