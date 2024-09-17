Davut Yusuf Özçelik Nazillispor'a Kiralandı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da bu sezon profesyonel yapılan genç oyunculardan Davut Yusuf Özçelik, hiçbir duyuru yapılmadan Kırmızı Grup takımlarından Nazillispor'a kiralık olarak gönderildi. Geçen sezon siyah-beyazlı formayla U17 Elit B Ligi'nde 8 karşılaşmada görev yapan Davut, kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra A takımda oynamadan Nazilli temsilcisinin yolunu tuttu. Nazillispor da bu transferle ilgili bir bilgilendirme yapmadı. Gümüşordu, İzmir BŞB ve Çamdibispor'da oynadıktan sonra 2021'de Altay altyapısına transfer olan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu U15 ve U16 takımlarında 5'er kez forma giydi.