De Gea'dan Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'in paylaşımına yorum - Son Dakika
Üye Girişi

De Gea'dan Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'in paylaşımına yorum

Son Güncelleme: 15.08.2023 16:37

Fenerbahçe'nin kaleci transferinde ilk hedefi olan Dominik Livakovic'in yanı sıra De Gea da gündeme geldi. İspanyol eldiven, eski takım arkadaşı Fred'in Fenerbahçe antrenmanında çekilmiş fotoğrafına yaptığı yorumla taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, De Gea'nın transferinin öncelik belirlenmesi gerektiğini Ali Koç'a çağrıda bulundu.

Kaleci transferinde ilk hedefi Dominik Livakovic olan Fenerbahçe'nin adı Manchester United ile yolları ayıran De Gea ile de anılıyor. İspanyol eldiven, İngiliz ekibinden eski takım arkadaşının Fenerbahçe antrenmanında çekilmiş fotoğrafına yaptığı yorumla taraftarı heyecanlandırdı.

"BÜYÜK OYUNCUSUN"

De Gea, Manchester United'dan eski takım arkadaşı Fred'in fotoğrafına yaptığı yorumda, "Büyük oyuncusun" ifadesini kullandı. Bu yorum sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç'a çağrıda bulunarak De Gea'nın transferinin öncelik belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Taraftarın rüyası gerçek mi oluyor? De Gea'dan Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'in paylaşımına yorum
De Gea: Büyük oyuncusun
YORUMLAR
500
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bomba Fred göndermesi Fenerbahçe'den Galatasaray'a bomba Fred göndermesi

Manchester United, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor De Gea'dan Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'in paylaşımına yorum - Son Dakika


Son Dakika
17:49 Bomba iddia! Beşiktaş'ın rüyasını kurduğu Talisca bakın nereye gidiyor?
17:44 Bomba iddia! Beşiktaş'ın rüyasını kurduğu Talisca bakın nereye gidiyor?
17:31 Aydemir Akbaş, cinsel içerikli filmlerin iç yüzünü anlattı: Gerçek ilişki sahneleri eklenirdi
17:30 Ankara Kocatepe Camii'nde Uygunsuz Kıyafetlerle Fotoğraf Çekimi Yapanlar Gözaltına Alındı
17:29 Memur-Sen, Kamu İşvereni'nin zam teklifini revize etmesini istiyor
17:24 Aydemir Akbaş, cinsel içerikli filmlerin iç yüzünü anlattı: Bizim sahnelerimize gerçek ilişki görüntüleri eklenirdi
17:24 Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan çekimle ilgili 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
17:22 Memur-Sen, hükümetin zam teklifini revize etmesi için 10 madde sıraladı
16:37 De Gea'dan Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'in paylaşımına yorum
16:28 Taraftarın rüyası gerçek mi oluyor? De Gea'dan Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'in paylaşımına yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2023 18:10:35. #1.12#
SON DAKİKA: De Gea'dan Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'in paylaşımına yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement