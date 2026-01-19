Defalarca yaptı! Dev finale damga vuran kare - Son Dakika
Defalarca yaptı! Dev finale damga vuran kare

19.01.2026 09:31
Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal, VAR incelemesi sonrası Fas lehine verilen penaltı kararına tepki göstererek sahayı terk etti. Bu süreçte kaleci Edouard Mendy'nin yaptığı el hareketi gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Senegal kaptanı Sadio Mane'nin devreye girmesiyle takım, yaklaşık 10 dakika sonra sahaya geri döndü. Uzatmalarda Pape Gueye'nin attığı golle Senegal, maçı 1-0 kazanarak şampiyon oldu.

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'in sahadan çekildiği anlarda kaleci Edouard Mendy'nin yaptığı el hareketi geceye damga vurdu. O anlar sahadaki tansiyonu yükseltirken, Senegal kısa süre sonra sahaya geri dönüp uzatmalarda bulduğu golle kupaya uzandı.

SAHADAN ÇEKİLME ANLARINDA GÖRÜNTÜLER MAÇA DAMGA VURDU

Fas'ın ev sahipliğinde Rabat'taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan finalde Senegal ile Fas karşı karşıya geldi. VAR incelemesi sonrası 90+8'de Fas lehine penaltı kararı verilince Senegal cephesi karara sert tepki gösterdi ve takım sahayı terk ederek soyunma odasına yöneldi.

MENDY'NİN EL HAREKETİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Senegal'in sahadan çekildiği bu süreçte kaleci Edouard Mendy'nin yaptığı el hareketi, final gecesinin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Tribünlerde ve saha kenarında gerginliği artıran bu görüntüler, karşılaşmanın önüne geçen detaylar arasında yer aldı.

MANE DEVREYE GİRDİ, SENEGAL SAHAYA DÖNDÜ

Senegal kaptanı Sadio Mane'nin takım arkadaşlarını ikna etmek için devreye girmesiyle Senegal yaklaşık 10 dakika sonra yeniden sahaya çıktı ve maç kaldığı yerden devam etti.

SENEGAL GERİ DÖNDÜ, KUPAYI ALDI

Karşılaşmanın uzatma bölümünde Senegal, 94. dakikada Pape Gueye'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda skoru koruyan Senegal, sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

