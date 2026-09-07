Defne Kurt, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte altın madalya kazandı - Son Dakika
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Defne Kurt, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte altın madalya kazandı

Defne Kurt, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası\'nda 50 metre serbestte altın madalya kazandı
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Kocaeli Gebze'deki Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Defne Kurt, 27,45'lik derecesiyle kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde birinci olarak altın madalya kazandı. Şampiyonada ayrıca Umut Ünlü gümüş madalya alırken, Türkiye günü 1 altın ve 1 gümüşle tamamladı.

2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Defne Kurt, para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde birinci oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde milli para yüzücü Defne Kurt, 27,45'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinciliği elde etti.

Yarışmanın ardından duygularını aktaran milli para yüzücü Defne Kurt, AA muhabirine, "Bir sonraki Dünya Şampiyonası veya Olimpiyat Oyunları'nda rekoru kıracağım. Birincilik geldi tamam ama hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam da mutlu olamadım." dedi.

Kurt, emek veren herkesin kendisi gibi başarılara imza atması temennisinde bulundu.

Erkekler 50 metre kurbağalamada SB2 finalinde ikinciliği elde eden Umut Ünlü, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye günü 1 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Defne Kurt, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte altın madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Defne Kurt, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte altın madalya kazandı - Son Dakika
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