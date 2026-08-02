Değirmendere Sahilinde basketbol heyecanı - Son Dakika
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Değirmendere Sahilinde basketbol heyecanı

Değirmendere Sahilinde basketbol heyecanı
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Gölcük’te geleneksel olarak düzenlenen Sokak Basketbolu Turnuvası, 102 takım ve 351 sporcunun katılımıyla başladı.

Gölcük'te geleneksel olarak düzenlenen Sokak Basketbolu Turnuvası, 102 takım ve 351 sporcunun katılımıyla başladı.

Gölcük Belediyesi tarafından Değirmendere Sahilinde organize edilen geleneksel turnuva, sporseverleri bir araya getirdi. Plaj voleybolu etkinliklerinin ardından başlayan ve farklı yaş kategorilerinden takımların yer aldığı turnuvada, toplam 102 takımdan 351 sporcu mücadele ediyor. Turnuvanın açılış programına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilk atışı yaparak müsabakaların startını verdi.

Sezer, turnuvada mücadele eden tüm sporculara başarılar dileyerek vatandaşları Değirmendere Sahilindeki müsabakaları izlemeye davet etti.

Kaynak: İHA

Basketbol, Gölcük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Değirmendere Sahilinde basketbol heyecanı - Son Dakika

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