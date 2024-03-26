- Dejan Radonjic: "Mental olarak hazır olmamız gerekiyor"
Bahçeşehir Koleji, Varese maçı hazırlıklarını tamamladı
MİLANO - Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, Varese ile oynayacakları FIBA Avrupa Kupası Yarı Final ilk maçı için, "40 dakika boyunca iyi konsantre olup deplasmanda oynayacağımız yarı final ilk maçı için mental olarak hazır olmamız gerekiyor" dedi.
FIBA Avrupa Kupası Yarı Finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, yarın akşam Pallacanestro Varese'ye konuk olacak. Müsabaka için İtalya'ya gelen Bahçeşehir Koleji, son antrenmanını maçın oynanacağı Itelyum Arena'da yaptı. Başantrenör Dejan Radonjic, karşılaşma ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir takımla oynayacaklarına dikkat çeken Radonjic, "Varese çok spesifik bir takım. Şu ana kadar da bu turnuvada iyi işler yaptılar. Çeyrek finalde Nymburk'a karşı iki maç kazandılar. Çok iyi oynayarak kazandılar. Deplasman için zor bir maç. Farklı bir basketbol tarzı olan bir takım. O yüzden 40 dakika boyunca iyi konsantre olup deplasmanda oynayacağımız yarı final ilk maçı için mental olarak hazır olmamız gerekiyor" diye konuştu.
"İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz"
Süper Lig'in ardından çok kısa zamanda Avrupa maçına çıkacaklarını hatırlatan Radonjic, "İki maç üzerinden oynanan serinin ilk yarısı diyebiliriz. Hafta sonu Bodrum'a karşı zor bir maç oynadık. Yoğunluğu yüksek bir maç oynadık. Bu maça hazırlanmamız için çok uzun bir zamanımız olmadı ama iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
"Oyunu kendi kontrol altında tutmamız gerekiyor"
Radonjic, Porto maçında savunma anlamında iyi performans gösterdiklerini belirterek şunları söyledi:
"Kendi performans dalgalanmalarımızı kontrol altına almamız gerekiyor. Daha stabil performanslara ihtiyacımız var. Oyunun içinde daha kararlı oynamamız gerekiyor. Bu sezon için savunma anlamında Porto maçı en iyi performanslarımızdan biriydi. Varese açık sahayı çok iyi oynayan bir takım, öncelikle onları açık sahada durdurup çok tehlikeli şutörleri olan bir takım; oyunu kendi kontrol altında tutmamız gerekiyor."
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