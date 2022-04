Demir adamların spor kıyafetleri hazır - Son Dakika

DENİZLİ (İHA) – Triatlon Federasyonu'nun yarış ve antrenmanlarda kullanılacak spor malzemelerinin üretimi için tercih ettiği Denizli'de hazırlanan kıyafetler, milli sporcular tarafından tanıtıldı.

Triatlon Federasyonu tarafından sporcuların yarışlarda, yarışa hazırlık ve antrenmanlarda giyecekleri sweashirt, şort, t –shirtler, alt ve üst eşofmanları ve spor malzemelerinin üretiminin yapılması için Denizli'yi tercih etti. Tekstilin başkenti Denizli'de sporcular için lisanslı spor ürünlerinin üretimi yapıldı. Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Tekstil Tasarımcısı Dr. İsa Dal, tarafından tasarlanan sporcu kıyafetleri ve spor malzemelerinin lisanslı olarak üretimi yapıldı. Triathlon Store aracılığıyla Türkiye ve dünyada Triatlona ilgi duyan spor meraklılarına satılacak ürünlerin katalog çekimleri için milli sporcular Burak Çağdaş ve Sıla Gür kamera karşısına geçti.

Yerli ve yabancı sporcuların müsabakalarda giyeceği lisanslı ürünler Triathlon Store'ler de satışa sunulacak. Kullanılan kumaşın, renkleri, desenleri ve farklı kesim modelleriyle günlük hayatta da kullanılabilecek şekilde tasarlanan ürünler Türkiye'den dünyanın farklı ülkelerine de ihraç edilecek. Üretimi tamamlanan ürünlerin katalog çekimleri için milli sporcular Burak Çağdaş ve Sıla Gür kamera karşısına geçti. Çekimleri tamamlanan spor ürünlerinin Triathlon Store'ler için lansmanı önümüzdeki haftalarda Muğla – Bodrum'da yapılacak.

Önemli bir adım Denizli'den atıldı

Denizli'de lisanslı olarak üretilen spor ürünlerin dünya çapında ses getiren ve kıtalararası yarışmalara katılacak yerli ve yabancı on binlerce sporcunun tercihi olacağına inandıklarının altını çizen Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İsa Dal, 'Triatlon branşı ve sporu için elzem olan giysi ve kıyafet konularında özel tasarımlarla yaptığımız çalışmalar sonucunda ürünlerimiz ortaya çıktı. Önemli milli sporcularımız genç sporcularımız, Burak Çağdaş ve Sıla Gür'le yaptığımız çekimlerle de Triathlon Store' in lansmanını önümüzdeki hafta yapmak istiyoruz. Böylelikle Triatlon sporu öncesi ve sonrası etkinliler, antrenmanlar sırasında giyilecek, Triatlon Federasyonun, Triathlon Store imzasını taşıyacak, camiamıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi. Triathlon Store' den sorumlu başkan yardımcısı Dr. İsa Dal, Triathlon Store için ürün çeşitliliğinin her geçen gün arttırılacağını söyledi. Milli sporcular tarafından tanıtılan sweashirtler, t –shirtler, eşofman altları, eşofman üstleri, havlular ve pançoların çekimi gün boyu devam etti. - DENİZLİ