Demir bilek kadınların hedefi Dünya Şampiyonası

Türkiye Bilek Güreşi Kadın Milli Takım adına yarışan Eskişehirli Derya Ceren Çağlıyan, Tuğba Yıldırım, Dilara Emeklice ve Zeynep Yiğit, hem Dünya Şampiyonası'nı kazanmak, hem de bilek güreşinin sadece kadınlara özgü bir spor olmadığını kanıtlamak istediklerini ifade ettiler.

Türkiye Bilek Güreşi Kadın Milli Takım sporcuları, antrenmanlarına Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda devam ediyor. Tecrübeli milli sporcu Serhat Evren Arslan'ın antrenörlüğünde çalışmalarını sürdüren Derya Ceren Çağlıyan, Tuğba Yıldırım, Dilara Emeklice ve Zeynep Yiğit'in hedeflerinde ise hem Ekim ayında düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nı kazanmak hem de bilek güreşinin sadece erkeklere yönelik bir branş olmadığını ispatlamak var. 2019 Avrupa Şampiyonu ve 2021 yılında ise hem sağ hem de sol kolda Dünya Şampiyonu olan Tuğba Yıldırım; "Bilek güreşi, halk arasında erkeklere özgü olarak biliniyor fakat gördüğünüz gibi biz salondaki kadınların başarısı, bu algıyı bertaraf edecektir" dedi.

"Kadınların bu sporu yapmasında herhangi bir engelle karşılaşmamasını istiyorum"

Eskişehir'deki ekibinden çok memnun olduğunu ve Eskişehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne teşekkürlerini ileten 18 yaşındaki milli sporcu Yıldırım, "Şener Arslan hocamızın vefatından sonra Serhat Evren Arslan, antrenörlüğümüzü üstlendi. Şu an programlarımızı o hazırlıyor ve turnuvalara beraber katılıyoruz. Hedefim, Antalya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nı kazanmak. Ayrıca bir kadın olarak istiyorum ki, bilek güreşi branşında kadınlar küçümsenmesin ve bu sporu yapmasına yönelik herhangi bir engelle karşılaşmasın" şeklinde konuşarak düşüncelerini ifade etti.

"Tüm kadınları bu spora davet ediyorum"

Şener Arslan Turnuvası'ndan sonra milli takıma seçildiğini ve Türkiye ikincisi olduğunu anlatan 17 yaşındaki Dilara Emeklice, "Bir kadın olarak bilek güreşi ile uğraşmak bana ayrı bir gurur veriyor. Etrafımdakilerden, 'Kadınlar bu işi yapabilir mi' veya 'Bu iş, kadınlara uygun mu' gibi sorular alıyorum. Açıkçası bu işin bir cinsiyeti yok. Hem eğitim hayatımda hem de sosyal çevremde, bilek güreşi sayesinde tanınırlığım artıyor. Tüm kadınları bu spora davet ediyorum ve elimden geldiğince onlara destek olmaya hazırım" diye aktardı.

"Bir kadın olarak bilek güreşinin bana hiçbir zorluğu olmuyor aksine daha da güçleniyorum"

Yaklaşık 6 yıldır bilek güreşi ile uğraştığını dile getiren 21 yaşındaki sporcu Derya Ceren Çağlıyan, konuyla alakalı olarak şunları söyledi:

"Son katıldığım turnuvada Türkiye Şampiyonu oldum ve şimdi ki hedefim ise Dünya Şampiyonluğu'nu elde etmek. Önümüzde üç aylık bir süreç var ve elimizden geldiğince çok çalışıyoruz. Adımı uluslararası camialarda duyurmak istiyorum. Ayrıca bir kadın olarak bilek güreşinin bana hiçbir zorluğu olmuyor aksine daha da güçleniyorum."

"Bu yıl 15 yaş altı kategorisinde avantajlıyım"

Ekibin en genç üyesi olan 14 yaşındaki Zeynep Yiğit, bu yıl milli takıma dahil olduğunu ve diğer arkadaşları gibi Dünya Şampiyonası altın madalyasını elde etmek istediğini belirtti. Yaşından dolayı çok avantajlı olduğundan da bahseden Eskişehirli Yiğit, "Bu yıl 15 yaş altı kategorisinde avantajlıyım. Fakat seneye ise dezavantajlı konuma düşeceğim. Açıkçası bunun da üstesinden geleceğime inanıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR